Запасы и производство ракет РФ: в ГУР назвали цифры

Несмотря на регулярные массированные атаки по Украине, страна-агрессор сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает его наращивать

Об этом сообщает NV со ссылкой на данные разведки.

По информации ГУР, по состоянию на середину апреля Россия накопила около 200 баллистических ракет "Искандер-М", 10 ракет "Орешник" и 110 "Искандер-К".

Кроме того, на вооружении находится примерно 2,6 тысяч управляемых авиационных ракет типов Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 и Х-59.

Также в запасах РФ – около 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал", 25 ракет Х-69, 460 "Калибров", 690 "Ониксов", 120 ракет Х-101, 350 ракет Х-22/32, 50 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства и северокорейского производства.

В разведке отметили, что Россия продолжает активное производство вооружения. В частности, ежемесячно производится до 70 ракет Х-101, около 60 "Искандеров-М", до 25 "Калибров" и примерно 20 ракет Х-35.

В ГУР подчеркивают, что такие темпы производства позволяют России поддерживать интенсивность ракетных ударов и пополнять свои запасы.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, за апрель зафиксирован рост потерь российских войск. Всего уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

