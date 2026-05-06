10:37  06 мая
На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
10:31  06 мая
На Харьковщине во время полевых работ на взрывчатке подорвался мужчина
02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 12:18

Запасы и производство ракет РФ: в ГУР назвали цифры

06 мая 2026, 12:18
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Несмотря на регулярные массированные атаки по Украине, страна-агрессор сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает его наращивать

Об этом сообщает NV со ссылкой на данные разведки, передает RegioNews.

По информации ГУР, по состоянию на середину апреля Россия накопила около 200 баллистических ракет "Искандер-М", 10 ракет "Орешник" и 110 "Искандер-К".

Кроме того, на вооружении находится примерно 2,6 тысяч управляемых авиационных ракет типов Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 и Х-59.

Также в запасах РФ – около 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал", 25 ракет Х-69, 460 "Калибров", 690 "Ониксов", 120 ракет Х-101, 350 ракет Х-22/32, 50 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства и северокорейского производства.

В разведке отметили, что Россия продолжает активное производство вооружения. В частности, ежемесячно производится до 70 ракет Х-101, около 60 "Искандеров-М", до 25 "Калибров" и примерно 20 ракет Х-35.

В ГУР подчеркивают, что такие темпы производства позволяют России поддерживать интенсивность ракетных ударов и пополнять свои запасы.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, за апрель зафиксирован рост потерь российских войск. Всего уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ракеты производство запас арсенал
РФ ударила по детскому саду в Сумах: продолжается спасательная операция
06 мая 2026, 11:17
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
06 мая 2026, 08:59
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Стычка с ТЦК в Тернополе: пострадали военный и женщина
06 мая 2026, 13:38
Сибига: заявления РФ о "прекращении огня" 9 мая – не о дипломатии
06 мая 2026, 13:20
В Киевской области чиновник ТЦК продавал "свободу" за 2,5 тысячи долларов
06 мая 2026, 13:00
Иванющенко без санкций: СБУ не нашла достаточных оснований
06 мая 2026, 12:58
Судья, кусавший полицейских, возглавил влиятельный суд в Одесской области
06 мая 2026, 12:44
В Днепре мужчина из-за ревности порезал двух человек
06 мая 2026, 12:30
В Киеве возле ботсада Гришка пьяный водитель на Maserati влетел в припаркованное авто
06 мая 2026, 11:59
Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира
06 мая 2026, 11:34
РФ ударила по детскому саду в Сумах: продолжается спасательная операция
06 мая 2026, 11:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »