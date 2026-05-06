Судья, кусавший полицейских, возглавил влиятельный суд в Одесской области

В Одесской области избрали нового председателя Овидиопольского районного суда. Им стал Владимир Кочко, кандидатуру которого поддержало большинство судей во время тайного голосования

Об этом пишет издание "Думская", передает RegioNews.

Как сообщили в территориальном управлении судебной администрации, возглавлять суд он будет до 13 апреля 2029 года.

По данным СМИ, у Кочка достаточно сомнительная репутация. Он неоднократно получал выговоры.

Один из самых громких инцидентов с его участием произошел во время остановки автомобиля, которым управляла его жена. Патрульные зафиксировали у нее 1,15 промилле алкоголя в крови и составили протокол. По словам очевидцев, сам судья также находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно, оскорблял правоохранителей и даже укусил одного из них. Событие зафиксировали бодикамеры полицейских.

Кроме того, в ходе дисциплинарных разбирательств выяснилось, что Владимир Кочко ранее также попадал в ситуации, связанные с превышением скорости и управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Согласно декларации за 2025 год, судья задекларировал почти 1,1 млн. грн. дохода, 230 тыс. грн. пенсии и 250 тыс. грн. страховых выплат. Наличными он хранит 30 тыс. долларов, еще около 180 тыс. грн – на банковских счетах.

С недвижимости указано:

дом площадью 143,6 кв. м и земельный участок в Лиманке,

1000 кв. м земли в Марьяновке.

В собственности также находится автомобиль Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска с прицепом и надувная лодка Bark B-280.

Как известно, Овидиопольский районный суд считается одним из ключевых в регионе из-за своей юрисдикции. Он охватывает прибрежные населенные пункты, включая Грибовку, Санжейку и Каролино-Бугаз.

В этом суде рассматриваются резонансные дела, связанные с земельными участками у моря, застройкой побережья и использованием пляжей.

