РФ ударила по детскому саду в Сумах: продолжается спасательная операция

В среду утром, 6 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по детскому саду города Сумы

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

По его словам, на месте попадания работают все соответствующие службы.

Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, российские войска атаковали город двумя ударными беспилотниками, попавшими в гражданское здание в центральной части Сум.

Сейчас на месте происшествия идет спасательная операция, работают экстренные службы и проводится эвакуация людей.

Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

Местные власти предупреждают, что угроза повторных ударов сохраняется, и призывают жителей находиться в безопасных местах.

Напомним, утром 6 мая российские военные также прицельно атаковали гражданский автомобиль на территории Стецьківського старостата Сумской общины. В результате атаки вражеского дрона погибла пассажирка авто. Водитель получил ранение.