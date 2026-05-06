Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною опівночі між 5 та 6 травня

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами Сибіги, це свідчить про відмову РФ від мирних ініціатив, попри публічні заяви про можливе "перемир'я" на 9 травня.

Він уточни, що протягом ночі російські сили здійснили атаки із застосуванням 108 дронів та 3 ракет. Обстріли, зокрема, продовжилися вранці, зачепивши Харків і Запоріжжя.

Андрій Сибіга наголосив, що Москва проігнорувала заклики до припинення вогню, які підтримували міжнародні партнери та організації. Він також заявив, що оголошені Росією ініціативи про "перемир'я" не мають нічого спільного з дипломатією, а президент РФ зосереджений на військових демонстраціях, а не на людських життях.

Міністр підкреслив, що така поведінка Росії потребує посилення міжнародного тиску, зокрема нових санкцій, подальшої ізоляції, притягнення до відповідальності за воєнні злочини та збільшення підтримки України.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня.