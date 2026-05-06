12:30  06 травня
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
10:37  06 травня
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 13:20

Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію

06 травня 2026, 13:20
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною опівночі між 5 та 6 травня

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

За словами Сибіги, це свідчить про відмову РФ від мирних ініціатив, попри публічні заяви про можливе "перемир'я" на 9 травня.

Він уточни, що протягом ночі російські сили здійснили атаки із застосуванням 108 дронів та 3 ракет. Обстріли, зокрема, продовжилися вранці, зачепивши Харків і Запоріжжя.

Андрій Сибіга наголосив, що Москва проігнорувала заклики до припинення вогню, які підтримували міжнародні партнери та організації. Він також заявив, що оголошені Росією ініціативи про "перемир'я" не мають нічого спільного з дипломатією, а президент РФ зосереджений на військових демонстраціях, а не на людських життях.

Міністр підкреслив, що така поведінка Росії потребує посилення міжнародного тиску, зокрема нових санкцій, подальшої ізоляції, притягнення до відповідальності за воєнні злочини та збільшення підтримки України.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна обстріли Москва російська армія Сибіга Андрій Іванович режим тиші
Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри
06 травня 2026, 12:18
РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах: триває рятувальна операція
06 травня 2026, 11:17
Нічна атака на Херсон: вогнеборці врятували трьох жінок із палаючої багатоповерхівки
06 травня 2026, 09:17
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка
06 травня 2026, 13:38
На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів
06 травня 2026, 13:00
Іванющенко без санкцій: СБУ не знайшла достатніх підстав
06 травня 2026, 12:58
Суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд на Одещині
06 травня 2026, 12:44
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
06 травня 2026, 12:30
Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри
06 травня 2026, 12:18
У Києві біля ботсаду Гришка п'яний водій на Maserati влетів у припарковане авто
06 травня 2026, 11:59
Заплатив 5000 доларів, щоб не служити: на Черкащині затримали прикордонника-дезертира
06 травня 2026, 11:34
РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах: триває рятувальна операція
06 травня 2026, 11:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »