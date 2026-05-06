В Днепре мужчина из-за ревности порезал двух человек

Фото из открытых источников

В Днепре мужчина получил приговор. Выяснилось, что он из-за ревности напал с ножом на двух человек

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале апреля на проспекте Петра Калнышевского в Днепре. Между мужчинами произошла ссора. Злоумышленник ревновал свою бывшую жену. Во время конфликта он получил нож и ранил двух человек. Их госпитализировали.

"Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области женщина одним ударом ножа убила своего мужчину.