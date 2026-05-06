Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 мая РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одной управляемой авиационной ракетой Х-31, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 89 российских беспилотников на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет, одной управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитой цели на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 5 мая увеличилось до 43 человек , из них 18 – госпитализированы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое.