Вражеские дроны попали в многоэтажку в одном из районов города, из-за чего в квартирах возникли пожары.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели сумели вывести из задымленных помещений трех женщин, одна из которых была маломобильной.

Чрезвычайщики ликвидировали пожары.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 5 мая увеличилось до 43 человек, из них 18 – госпитализированы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое.