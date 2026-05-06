06 мая 2026, 07:03

РФ атаковала Украину дронами и КАБами после начала "режима тишины"

Иллюстративное фото: АрмияInform
Российские оккупационные войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины", который вступил в силу в полночь 6 мая

Об этом свидетельствуют данные Воздушных сил, а также сообщения местных СМИ, передает RegioNews.

В частности, сразу после полуночи была зафиксирована дроновая угроза Харьковской области. По информации Воздушных сил, вражеские БПЛА наблюдались вблизи Изюма, Балаклеи и Харькова.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась из-за угроз атак в районах Запорожья и Павлоград.

Утром российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

После 6:00 под вражеской атакой оказался и Харьков.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о введении "режима тишины" на всей линии фронта, начиная с 6 мая.

В то же время Россия объявила о "перемирии" с 8 по 9 мая по случаю празднования победы во Второй мировой войне. Украинский президент заявил, что эта инициатива остановки огня обсуждалась между США и РФ без участия украинской стороны.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
