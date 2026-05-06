06 мая 2026, 14:27

Завод в Чебоксарах после удара "Фламинго": появились спутниковые снимки

Скриншот с видео
Появились первые спутниковые снимки последствий удара по заводу ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, столице Чувашской Республики РФ

Как сообщает RegioNews фото опубликовало издание Радио Свобода и OSINT-проект КиберБорошно.

По данным анализа, крылатая ракета FP-5 Flamingo попала в переднюю часть главного здания предприятия под углом. Отмечается, что объект был защищен сетями от дронов, что может свидетельствовать о его стратегическом значении.

Фото: КиберБорошно

После попадания возник масштабный пожар как внутри здания, так и снаружи. Также сообщается, что после удара возле объекта работала строительная техника, предположительно для разбора завалов или ликвидации последствий поражения.

До удара. Фото: Радио Свобода
После удара. Фото: Радио Свобода

Кроме того, по данным источников, два беспилотника АН-196 "Лютый" атаковали другое здание того же предприятия, в результате чего там также возник пожар.

OSINT-каналы также публикуют кадры, на которых видны повреждения фасада завода после удара. Сообщается, что внутри здание потерпело значительные разрушения.

Справка: Предприятие VNIIR-Progress специализируется на производстве антенных систем для российского вооружения, в том числе компонентов, используемых для навигации ракет и беспилотников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были использованы украинские крылатые ракеты.

Украина РФ ВСУ Завод повреждения ракеты Фламинго
