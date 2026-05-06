На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Бродах полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП и покинул место происшествия

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что авария произошла 5 мая около 06:10 на улице Ваховского.

Водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на 62-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина погиб на месте.

После ДТП водитель скрылся, однако впоследствии его местонахождение установили и задержали. Полиция подтвердила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права вождения транспортными средствами.

Автомобиль изъят, досудебное расследование продолжается.

