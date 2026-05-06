06 мая 2026, 07:22

Запорожская область под ударами РФ: 12 погибших, 49 раненых

Фото: Запорожская ОВА
В результате вражеских атак на Запорожскую область погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Под обстрелами находились десятки населенных пунктов региона, в том числе Запорожье и близлежащие районы

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 989 ударов по 51 населенному пункту области.

В частности, враг выпустил 2 ракеты по Запорожью и нанес 34 авиационных удара по городу и ряду сел, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе и другие.

Кроме того, зафиксированы массированные атаки беспилотниками – 690 дронов разной модификации, преимущественно FPV.

Также оккупанты совершили 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 255 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

В результате атак повреждены жилые дома, объекты образования, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Всего в службы поступило 183 сообщения о разрушении.

Напомним, вечером 5 мая враг нанес массированный удар по Запорожью, используя управляемые авиабомбы и беспилотники. Целью окупантов стала гражданская и промышленная инфраструктура. Погибли 12 человек.

