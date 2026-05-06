06 мая 2026, 14:30

4 тысячи долларов за "путешествие" за границу: в Житомирской области разоблачили очередную "дорогу уклонистов"

Фото: Госпогранслужба
Пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Организаторами оказались житель Житомира и житель Ровенской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Житель Ровенской области привез двух "клиентов" на собственном авто. Такая поездка стоила 40 тысяч гривен. Два других "клиентов" использовали мотоциклы. Их задержали во время передачи денег: это была сумма более 4 тысяч долларов.

"Во всех случаях нарушители границы также задержаны. Фигурантам дел сообщено о подозрении - им грозит от семи до девяти лет лишения свободы", - сообщили пограничники.

Напомним, что на Буковине правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы. Организаторы оценили "поездку" в 12 тысяч долларов

