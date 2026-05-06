Иванющенко без санкций: СБУ не нашла достаточных оснований

СБУ не увидела достаточных оснований для введения санкций в отношении бывшего нардепа от ныне запрещенной "Партии регионов" Юрия Иванющенко по обращению Национального антикоррупционного бюро

Об этом говорится в ответах Служба безопасности и Офиса Президента, которые есть в распоряжении "Украинской правды", передает RegioNews.

В ответе СБУ от 22 апреля указано, что представленные материалы "не содержат достаточных сведений" о нанесении Иванющенко вреда национальной безопасности Украины.

По данным ведомства, в запросе отсутствуют документы или подтверждение его деятельности в пользу государства-агрессора, в частности, по взаимодействию с российскими субъектами или контролю над бизнесом на временно оккупированных территориях.

В СБУ подчеркнули, что материалы нуждаются в доработке – необходимо предоставить конкретные факты действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, а также соответствующие документальные доказательства.

В то же время в ведомстве заявили о готовности повторно рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Юрия Иванющенко.

Стоит отметить, что ранее СБУ сообщала о связях народного депутата Федора Христенко с Иванющенко, которого называли связанным с представителями российских спецслужб на временно оккупированных территориях.

Как известно, в марте НАБУ обратилось к Президенту и СБУ с просьбой применить санкции против одного из подозреваемых по делу о махинациях с земельными участками рынка "Столичный", бывшего народного депутата от ныне запрещенной "Партии регионов".

Напомним, Иванющенко подозревают в отмывании имущества, добытого преступным путем, в рамках расследования по махинациям с девятью земельными участками на территории рынка "Столичный".

По версии следствия, пять привлеченных лиц незаконно захватили и "узаконили" 18 гектаров государственной земли, рыночная стоимость которых превышает 160 миллионов гривен.

18 сентября 2025 года Иванющенко был объявлен в розыск.

13 марта 2026 года в рамках журналистского расследования "Схемы" стало известно, что Иванющенко регулярно летал в Россию вместе с Рубеном Татуляном, известным как "спонсор" российского криминального мира. Отмечается, что бывший народный депутат Украины получил российское гражданство в 2004 году.

