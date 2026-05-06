06 мая 2026, 13:00

В Киевской области чиновник ТЦК продавал "свободу" за 2,5 тысячи долларов

Фото: Национальная полиция
В Киевской области разоблачили мужчину, который наладил схему взяток. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник Бориспольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки обещал влияние на должностных лиц, чтобы "клиент" мог уклониться от военной службы. За свою "услугу" он просил 2500 долларов США.

"После получения средств во время личной встречи фигурант задержан в процессуальном порядке. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

взятка ТЦК Киевская область
