Стычка с ТЦК в Тернополе: пострадали военный и женщина

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернополе правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта с участием военнослужащего территориального центра комплектования и жителя Тернополя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 6 мая на улице Мира.

Во время мер по уведомлению военнослужащие ТЦК обнаружили мужчину, который, по данным правоохранителей, нарушил требования военно-учетного законодательства. Его пытались доставить в территориальный центр комплектования.

В этот момент между военнослужащим и женой мужа возник спор, переросший в стычку.

Как сообщили в полиции, после инцидента за медицинской помощью к травмпункту обратились оба участника – военнослужащий ТЦК и женщина.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР и предоставлении ему правовой квалификации после установления всех обстоятельств.

Напомним, в Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования. Местный житель произвел выстрелы в сторону работников. Травмированы два представителя ТЦК.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове