06 мая 2026, 13:38

Стычка с ТЦК в Тернополе: пострадали военный и женщина

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Тернополе правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта с участием военнослужащего территориального центра комплектования и жителя Тернополя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 6 мая на улице Мира.

Во время мер по уведомлению военнослужащие ТЦК обнаружили мужчину, который, по данным правоохранителей, нарушил требования военно-учетного законодательства. Его пытались доставить в территориальный центр комплектования.

В этот момент между военнослужащим и женой мужа возник спор, переросший в стычку.

Как сообщили в полиции, после инцидента за медицинской помощью к травмпункту обратились оба участника – военнослужащий ТЦК и женщина.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР и предоставлении ему правовой квалификации после установления всех обстоятельств.

Напомним, в Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования. Местный житель произвел выстрелы в сторону работников. Травмированы два представителя ТЦК.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

конфликт Тернополь Жена больница ТЦК военный женщина проверка документов
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
