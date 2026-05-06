Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В результате попадания вражеского шахеда в Новобаварском районе загорелся частный дом. Взрывной волной повреждены соседние семь домов. Известно об одном пострадавшем – у человека диагностировали острую реакцию на стресс.

Еще один удар был зафиксирован в Шевченковском районе города.

Напомним, российские войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины", который вступил в силу в полночь 6 мая.