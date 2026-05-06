Россияне ударили по Сумам: погибла работница детсада
Россияне ударили дронами по центру Сум. К сожалению, на месте атаки нашли мертвую женщину
Об этом сообщает ОВА Сумской области, передает RegioNews.
Местные власти сообщали, что россияне ударили двумя дронами по гражданскому зданию в центральной части Сум.
Впоследствии стало известно, что обнаружили тело погибшей женщины. Она была охранницей в детском саду. Дети заведение не посещали.
Также с места удара госпитализировали двух местных жителей, получивших ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним, что в Краматорске Донецкой области российская армия 5 мая нанесла авиаудара по центру города, продолжается спасательная операция.
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
