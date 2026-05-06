Россияне ударили по Сумам: погибла работница детсада

Россияне ударили дронами по центру Сум. К сожалению, на месте атаки нашли мертвую женщину

Об этом сообщает ОВА Сумской области, передает RegioNews.

Местные власти сообщали, что россияне ударили двумя дронами по гражданскому зданию в центральной части Сум.

Впоследствии стало известно, что обнаружили тело погибшей женщины. Она была охранницей в детском саду. Дети заведение не посещали.

Также с места удара госпитализировали двух местных жителей, получивших ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российская армия 5 мая нанесла авиаудара по центру города, продолжается спасательная операция.