Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в течение 2020–2021 годов совершал сексуальное насилие над детьми в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленник, ранее отбывавший наказание за аналогичные преступления, заманивал к себе домой мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет, обещая им сладости и игры. В квартире он силой насиловал детей, а чтобы они не рассказали об этом взрослым, запугивал их психологически.

Кроме того, мужчина занимался эксгибиционизмом, обнажаясь перед детьми на улице.

В общей сложности следствие установило 13 потерпевших от действий 74-летнего злоумышленника.

На основании собранных полицией доказательств суд признал фигуранта виновным в изнасилованиях, сексуальном насилии и развратных действиях в отношении несовершеннолетних и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

