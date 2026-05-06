02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 02:52

В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей

06 мая 2026, 02:52
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в течение 2020–2021 годов совершал сексуальное насилие над детьми в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленник, ранее отбывавший наказание за аналогичные преступления, заманивал к себе домой мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет, обещая им сладости и игры. В квартире он силой насиловал детей, а чтобы они не рассказали об этом взрослым, запугивал их психологически.

Кроме того, мужчина занимался эксгибиционизмом, обнажаясь перед детьми на улице.

В общей сложности следствие установило 13 потерпевших от действий 74-летнего злоумышленника.

На основании собранных полицией доказательств суд признал фигуранта виновным в изнасилованиях, сексуальном насилии и развратных действиях в отношении несовершеннолетних и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область изнасилование несовершеннолетние приговор суд тюрьма
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
На Львовщине будут судить родителей, которые довели шестимесячного младенца до туберкулеза и истощения
06 мая 2026, 02:31
В Одесской области разоблачили сеть нелегальных АЗС
06 мая 2026, 02:07
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
06 мая 2026, 01:38
Рэпер ХАС признался о проблемах со здоровьем: почему артист сейчас не выступает
06 мая 2026, 01:35
Российская атака на Краматорск: количество раненых выросло
06 мая 2026, 01:19
Фронтмен "Второй реки" Харчишин написал экс-жене "предсмертное сообщение"
06 мая 2026, 00:55
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
06 мая 2026, 00:35
Цены на бензин в Украине: сколько сейчас стоит заправить бак
05 мая 2026, 23:55
В Днепре мужчина убил любимую веревкой и сбросил ее тело в коллектор
05 мая 2026, 23:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »