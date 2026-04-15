16:29  15 апреля
В Украину идет существенное потепление
13:22  15 апреля
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
13:10  15 апреля
На Харьковщине мужчина полтора года прятал теще тещи, которую он жестоко убил
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 15:54

Суд разрешил Тимошенко уехать за границу

15 апреля 2026, 15:54
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд разрешил выезд в загранкомандировку подозреваемой в коррупции народной депутатке Юлии Тимошенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВАКС.

Тимошенко разрешили выехать за границу для участия в международном мероприятии в Хорватии. Командировка продлится с 27 апреля по 3 мая. По возвращении подозреваемой будет три дня, чтобы повторно сдать на хранение паспорт.

Тимошенко в свою очередь заявила, что "никогда в жизни, ни под каким давлением репрессий не оставит Украину и не будет прятаться".

Напомним, 23 января при Юлии Тимошенко внесли полную сумму залога. Это 33 миллиона гривен. Она заявила, что определенная судом сумма залога была "непосильной", и ее удалось собрать с помощью членов партии.

Обыски и подозрение Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил , что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд политика ВАКС Юлия Тимошенко выезд за границу
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »