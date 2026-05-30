Фото: ИИ/ГПСУ

Житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию через горы, во время ночного перехода встретил медведицу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина самостоятельно спланировал маршрут в обход пунктов пропуска и отправился в сторону границы. Во время "путешествия" он наткнулся на дикое животное. Киевлянин испугался и вылез на дерево, откуда сам позвонил за помощью.

На место прибыли пограничники. Медведицы рядом уже не было. Военные помогли киевлянину спуститься и забрали его в подразделение.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили админпротокол (ст. 204-1 КУоАП).

Напомним, ранее пограничники Мукачевского отряда нашли в горах 24-летнего жителя Каменец-Подольского. Из-за полного истощения он не мог двигаться дальше и сам обратился за помощью.