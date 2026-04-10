В прошлом году народные депутаты потратили на автомобили почти 100 миллионов

В 2025 году 10 депутатов Верховной Рады потратили на обновление автомобилей почти 100 миллионов гривен

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на Bihus.Info.

В расследовании речь идет о депутатах из разных политических сил. Среди них Олег Кулинич, Александр Сухов, Борис Приходько, Сергей Лабазюк, Петр Юрчишин, Владимир Гевко, Юрий Кисель, Вадим Столар, Валерий Дубиль и Сергей Тарута.

Большинство из нардепов предпочитали автомобили немецких брендов.

