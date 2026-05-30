Выехал на встречку под грузовик: подробности ДТП в Винницкой области, где в авто сгорели два человека
Стали известны подробности смертельной аварии, случившейся утром 30 мая вблизи села Ксаверовка в Винницком районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной информации следствия, водитель авто Toyota выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик DAF под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте. Правоохранители устанавливают их личности.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, тела двух человек обнаружили спасатели в салоне авто во время тушения пожара.
