В Ровенской области 17-летний мотоциклист врезался в дерево: тело парня нашла прохожая
ДТП произошло возле села Карпиловка в Сарненском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Около шести утра 30 мая в полицию обратилась 45-летняя женщина, которая сообщила, что обнаружила на лесной дороге тело юноши, рядом с которым лежал мотоцикл Loncin.
Полицейские предварительно установили, что 17-летний житель Карпиловки превысил скорость и не справился с управлением. Парень съехал на обочину и врезался в дерево. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.
Также установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке, парень никогда не получал водительское удостоверение и был без мотошлема.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.
