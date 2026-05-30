30 мая 2026, 17:20

В Ровенской области 17-летний мотоциклист врезался в дерево: тело парня нашла прохожая

Фото: полиция
ДТП произошло возле села Карпиловка в Сарненском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около шести утра 30 мая в полицию обратилась 45-летняя женщина, которая сообщила, что обнаружила на лесной дороге тело юноши, рядом с которым лежал мотоцикл Loncin.

Полицейские предварительно установили, что 17-летний житель Карпиловки превысил скорость и не справился с управлением. Парень съехал на обочину и врезался в дерево. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.

Также установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке, парень никогда не получал водительское удостоверение и был без мотошлема.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в полиции рассказали подробности смертельной аварии, произошедшей утром 30 мая вблизи села Ксаверовка Винницкой области, где в авто сгорели два человека.

