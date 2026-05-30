30 мая 2026, 15:24

Вражеский удар по железной дороге в Запорожье: повреждены тепловоз и электровоз, погиб машинист

Иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 30 мая, около полудня российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

В результате вражеского удара повреждены электровоз и тепловоз.

Из-за атаки погиб машинист. Еще двое работников получили травмы, им оказывается вся необходимая медпомощь.

Отмечается, что Укрзализныця окажет поддержку семье погибшего работника и пострадавшим железнодорожникам.

Напомним, с самого утра 30 мая россияне несколько раз атаковали Запорожье, попали в промышленную инфраструктуру и дома. Есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.

