Силы обороны поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандеру" и два самолета Ту-142, – Генштаб
В ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Был поражен нефтяной терминал "Курганефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ. Предварительно на территории предприятия поврежден резервуар с горючим. Остальные результаты уточняются.
Отмечается, что этот терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности для обеспечения военных формирований РФ.
Также в районе Таганрога подтверждено поражение важной военной техники оккупантов:
- двух самолетов Ту-142 – дальнемагистральных самолетов противолодочной обороны, созданных на базе стратегического бомбардировщика Ту-95;
- пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Степень повреждений авиации и ракетного комплекса уточняется.
Кроме того, Силы обороны поразили еще несколько важных объектов врага:
- в Харьковской области ударили по складу хранения беспилотников противника в районе Ивановки;
- в оккупированном Крыму поразили пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ в Волошино.
Также украинские защитники нанесли удары по сосредоточениям живой силы врага в районе Берестка Донецкой области, а также на военных полигонах "Трехизбенка" в Луганской области и "Приморский Посад" в Запорожской области.
В то же время, по результатам предварительных операций подтверждено поражение 28 мая зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", в районе аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму.
Напомним, в ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным и военно-экономическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.