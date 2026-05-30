30 мая 2026, 14:50

Силы обороны поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандеру" и два самолета Ту-142, – Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Был поражен нефтяной терминал "Курганефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ. Предварительно на территории предприятия поврежден резервуар с горючим. Остальные результаты уточняются.

Отмечается, что этот терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности для обеспечения военных формирований РФ.

Также в районе Таганрога подтверждено поражение важной военной техники оккупантов:

  • двух самолетов Ту-142 – дальнемагистральных самолетов противолодочной обороны, созданных на базе стратегического бомбардировщика Ту-95;
  • пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

Степень повреждений авиации и ракетного комплекса уточняется.

Кроме того, Силы обороны поразили еще несколько важных объектов врага:

  • в Харьковской области ударили по складу хранения беспилотников противника в районе Ивановки;
  • в оккупированном Крыму поразили пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ в Волошино.

Также украинские защитники нанесли удары по сосредоточениям живой силы врага в районе Берестка Донецкой области, а также на военных полигонах "Трехизбенка" в Луганской области и "Приморский Посад" в Запорожской области.

В то же время, по результатам предварительных операций подтверждено поражение 28 мая зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", в районе аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным и военно-экономическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

