Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О преступлении стало известно школьному психологу. Во время общения 10-летняя ученица рассказала о случившемся и показала видеозапись. Специалист сообщила об этом матери школьницы, после чего женщина обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что фигурант является родственником ребенка. Мужчина пришел к ней домой, когда родителей не было, и совершил в отношении ребенка сексуальное насилие. Девочка смогла включить камеру на своем телефоне и записать происходящее. Полицейские изъяли видеозапись.

Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия). Досудебное расследование продолжается.

По решению суда 82-летний фигурант находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

