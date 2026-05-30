В Луцке возле жилищного комплекса "Дрим Таун" произошел конфликт между группой подростков и работниками ТЦК и СП. Инцидент произошел 29 мая во время мер оповещения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения Волынского областного ТЦК и СП.

По информации военкомата, конфликт начался после того, как местный житель отказался предъявить военно-учетные документы и закрылся в собственном автомобиле. В этот момент в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних. Подростки начали препятствовать работе военных и повредили их служебный автомобиль.

В местных пабликах распространялась информация о том, что против подростков применили перцовые баллончики. В то же время в ТЦК уверяют, что ни один ребенок не пострадал.

Обстоятельства инцидента еще выясняются.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

