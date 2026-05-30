Вражеский FPV-дрон атаковал авто на Харьковщине: ранены супруги
В субботу, 30 мая, около 09:40 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи села Питомник Харьковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В результате вражеской атаки пострадали супруги. Получили ранения 78-летний мужчина и его 77-летняя жена.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.
