Буданов сделал заявление о завершении войны в Украине
Киев и Москва близки к заключению соглашения и урегулированию войны
Как сообщает RegioNews, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
По словам Буданова, в переговорном процессе с РФ есть значительный прогресс.
"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", – сказал он.
В то же время Буданов отказался сказать, как именно мог бы выглядеть возможный компромисс по территориальному вопросу, наиболее сложному в переговорах.
Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по завершению войны в Украине. По словам Зеленского, главный приоритет – сделать все для возможности достойного мира.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд