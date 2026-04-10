10 апреля 2026, 15:59

Буданов сделал заявление о завершении войны в Украине

10 апреля 2026, 15:59
фото: Офис Президента Украины
Киев и Москва близки к заключению соглашения и урегулированию войны

Как сообщает RegioNews, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

По словам Буданова, в переговорном процессе с РФ есть значительный прогресс.

"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", – сказал он.

В то же время Буданов отказался сказать, как именно мог бы выглядеть возможный компромисс по территориальному вопросу, наиболее сложному в переговорах.

Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по завершению войны в Украине. По словам Зеленского, главный приоритет – сделать все для возможности достойного мира.

Украина РФ война политика Буданов Кирилл Алексеевич переговоры про мир
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
