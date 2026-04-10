Буданов сделал заявление о завершении войны в Украине

Киев и Москва близки к заключению соглашения и урегулированию войны

Как сообщает RegioNews, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

По словам Буданова, в переговорном процессе с РФ есть значительный прогресс.

"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", – сказал он.

В то же время Буданов отказался сказать, как именно мог бы выглядеть возможный компромисс по территориальному вопросу, наиболее сложному в переговорах.

Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по завершению войны в Украине. По словам Зеленского, главный приоритет – сделать все для возможности достойного мира.