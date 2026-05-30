Враг снова ударил по Запорожью: загорелись дома
С самого утра 30 мая россияне атакуют Запорожье и область
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атаки БпЛА загорелись дома частного сектора.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
По данным главы ОВА, в результате предварительной атаки вражеского беспилотника на город были повреждены девять многоквартирных домов, один – получил значительные разрушения.
Во время этой атаки россияне ранили двоих и убили одного человека. Среди пострадавших – 14-летняя девочка, она находится на обследовании.
Напомним, в результате первой атаки на промышленную инфраструктуру Запорожья 30 мая один из мужчин получил смертельные ранения и скончался.
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Выехал на встречку под грузовик: подробности ДТП в Винницкой области, где в авто сгорели два человека
30 мая 2026, 16:11Вражеский удар по железной дороге в Запорожье: повреждены тепловоз и электровоз, погиб машинист
30 мая 2026, 15:24Силы обороны поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандеру" и два самолета Ту-142, – Генштаб
30 мая 2026, 14:50На Полтавщине в водоеме обнаружили тело мужчины
30 мая 2026, 14:26Легковушка и грузовик вспыхнули после столкновения: в Винницкой области произошло смертельное ДТП
30 мая 2026, 13:24Россияне атаковали предприятие в Ровенской области: возник пожар, экологические показатели в норме
30 мая 2026, 12:58Сняла действия обидчика на мобильный: в Винницкой области задержали 82-летнего мужчину за изнасилование 10-летней родственницы
30 мая 2026, 12:27На Покровском направлении российский оккупант застрелился из автомата, заметив украинский дрон
30 мая 2026, 11:49Россияне снова атаковали промзону в Запорожье: есть погибший и раненый
30 мая 2026, 11:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все блоги »