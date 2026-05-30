Фото: ОВА

С самого утра 30 мая россияне атакуют Запорожье и область

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атаки БпЛА загорелись дома частного сектора.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

По данным главы ОВА, в результате предварительной атаки вражеского беспилотника на город были повреждены девять многоквартирных домов, один – получил значительные разрушения.

Во время этой атаки россияне ранили двоих и убили одного человека. Среди пострадавших – 14-летняя девочка, она находится на обследовании.

Напомним, в результате первой атаки на промышленную инфраструктуру Запорожья 30 мая один из мужчин получил смертельные ранения и скончался.