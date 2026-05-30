Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти жителя Лубенского района, тело которого обнаружили в местном водоеме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение от жителей села Гурбинцы поступило в полицию 29 мая около 12:30. На место выехали следователи и специалисты-криминалисты.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 53-летний местный житель. Для установления точной причины смерти тело мужчины направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, 6 мая на Прикарпатье из озера извлекли тело рыбака. Мужчина пропал тремя днями ранее.