16:29  15 квітня
В Україну йде суттєве потепління
13:22  15 квітня
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
13:10  15 квітня
На Харківщині чоловік півтора року ховав тіло тещі, яку він жорстоко вбив
15 квітня 2026, 15:54

Суд дозволив Тимошенко виїхати за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вищий антикорупційний суд дозволив виїзд у відрядження за кордон підозрюваній у корупції народній депутатці Юлії Тимошенко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Тимошенко дозволили виїхати за кордон для участі в міжнародному заході в Хорватії. Відрядження триватиме з 27 квітня до 3 травня. Після повернення в підозрюваної буде три дні, щоб повторно здати на зберігання паспорт.

Тимошенко у сою чергу заявила, що "ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну й не буде ховатися".

Нагадаємо, 23 січня за Юлію Тимошенко внесли повну суму застави. Це 33 мільйони гривень. Вона заявила, що визначена судом сума застави була "непосильною", і її вдалося зібрати за допомогою членів партії.

Обшуки та підозра Тимошенко

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

Читайте також: Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко

Справа "Мідас": ВАКС залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
15 квітня 2026, 12:43
Торік народні депутати витратили на авто майже 100 мільйонів
10 квітня 2026, 19:59
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Прикордонники попередили про обмеження руху через пункт пропуску на Закарпатті
15 квітня 2026, 17:25
Пошуки 4-річного хлопчика на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло
15 квітня 2026, 17:25
Відомий письменник з Луцька опинився за ґратами через підтримку РФ
15 квітня 2026, 16:55
На Тернопільщині судитимуть 54-річного чоловіка, який за 13 500 євро організував незаконне переправлення осіб за кордон
15 квітня 2026, 16:51
В Україну йде суттєве потепління
15 квітня 2026, 16:29
На Одещині за 6 тисяч доларів "випускали" чоловіків за кордон
15 квітня 2026, 15:50
Сили оборони уразили техніку, логістичні об’єкти та особовий склад РФ на Запоріжжі, Донеччині та у Криму
15 квітня 2026, 15:43
Перереєстрація житла на Луганщині: окупанти готують нові зміни
15 квітня 2026, 15:13
На Закарпатті після викрадення матері медики рятували дітей від панічної атаки
15 квітня 2026, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
