06 апреля 2026, 21:23

В Украине усилят борьбу с "Шахедами"

иллюстративное фото: из открытых источников
Самолеты и вертолеты можно будет скорее адаптировать к нуждам современной войны. Это позволит усилить возможности авиации в отражении воздушных атак РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова.

По его словам, обновленный подход предусматривает возможность скорейшего устанавливания дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и выявления целей без длительных согласований технической документации.

Также расширили круг исполнителей таких работ. Теперь дооборудование авиационной техники смогут осуществлять не только производители оборудования и профильные специалисты, но и непосредственно воинские части, эксплуатирующие эту технику.

"В технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Это решение ужесточает защиту украинского неба", – подчеркнул Федоров.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Вооруженных силах Украины будут внедряться вертикаль цифровых офицеров, которые будут руководителями инноваций и изменений.

Неделя под ударами: 2800 дронов и 1350 авиабомб РФ по всей Украине
06 апреля 2026, 14:56
Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
06 апреля 2026, 08:29
Потери россиян по состоянию на 6 апреля: Генштаб обновил данные
06 апреля 2026, 07:18
Все новости »
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
НАБУ нашло у народного депутата "скрытые" 13 миллионов
06 апреля 2026, 22:35
$20 тысяч за побег из Украины: в Харьковской области ликвидирован канал переправки лиц через границу
06 апреля 2026, 22:15
Украина предложила России энергетическое перемирие
06 апреля 2026, 21:52
Бизнес-сообщество призывает депутатов поддержать законодательные инициативы, направленные на обеспечение равных условий конкуренции
06 апреля 2026, 21:02
Сильный град засыпал Киев
06 апреля 2026, 20:59
У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну к катастрофе
06 апреля 2026, 20:15
В Киеве женщину ограбил мужчина с игрушечным пистолетом
06 апреля 2026, 19:49
Девушка устроила стрельбу в центре Луцка
06 апреля 2026, 19:25
Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
06 апреля 2026, 18:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
