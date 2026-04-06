В Украине усилят борьбу с "Шахедами"

Самолеты и вертолеты можно будет скорее адаптировать к нуждам современной войны. Это позволит усилить возможности авиации в отражении воздушных атак РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова.

По его словам, обновленный подход предусматривает возможность скорейшего устанавливания дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и выявления целей без длительных согласований технической документации.

Также расширили круг исполнителей таких работ. Теперь дооборудование авиационной техники смогут осуществлять не только производители оборудования и профильные специалисты, но и непосредственно воинские части, эксплуатирующие эту технику.

"В технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Это решение ужесточает защиту украинского неба", – подчеркнул Федоров.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Вооруженных силах Украины будут внедряться вертикаль цифровых офицеров, которые будут руководителями инноваций и изменений.