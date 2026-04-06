Потери россиян по состоянию на 6 апреля: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 оккупантов, два танка, 10 бронемашин и 58 артсистем, а также 1953 БпЛА оперативно-тактического уровня. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 304 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.04.26 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что в марте 2026 года армия РФ потеряла более 35 тысяч военных. Огромное количество российских захватчиков обезвредили с помощью дронов.
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Силы обороны отбросили россиян в Харьковской области – DeepState
06 апреля 2026, 08:42Оккупанты планируют развивать "военно-исторический туризм" в Донецкой области
06 апреля 2026, 08:39Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
06 апреля 2026, 08:29На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
06 апреля 2026, 08:22В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
06 апреля 2026, 08:11В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных
06 апреля 2026, 07:56Массированная атака на Одессу: спасатели ищут людей под завалами
06 апреля 2026, 07:54На Херсонщине из-за вражеских ударов получили ранения пять человек
06 апреля 2026, 07:43Враг нанес почти тысячу ударов по Запорожской области: ранен мужчина
06 апреля 2026, 07:37На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов повреждены дома и инфраструктура
06 апреля 2026, 07:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
