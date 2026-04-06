Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
В ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 114 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Погибли три человека, среди них – ребенок. Спасатели ищут людей под завалами.