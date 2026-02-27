В каждой бригаде ВСУ будет цифровой офицер – Федоров

Фото: reNews

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Вооруженных силах Украины будут внедряться вертикаль цифровых офицеров, которые будут руководителями инноваций и изменений

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Работаем над развитием вертикали цифровых офицеров в ВСУ, которые будут проводниками инноваций в армии. Уже назначен первый цифровой офицер. В каждом корпусе, каждой бригаде будет цифровой офицер, который будет внедрять инновации и изменения", – отметил министр.

Он также сообщил, что Министерство обороны продолжает работу с отсрочками, чтобы люди не стояли в очередях при их получении.

"Уже нет очередей в ТЦК, как раньше – еще пол года назад", – добавил Федоров.

Кроме того, министр анонсировал запуск процесса создания центров компетенций по всем технологическим направлениям. Он отметил важность таких центров для дронов, Middle Strike, Deep Strike, артиллерии и других технологий.

"Задача центров – постоянно анализировать, какой следующий шаг, и побеждать в войне технологий", – объяснил Федоров.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла законопроект №13646 о социальной защите военнослужащих базовой службы и членов их семей. Как пояснили в Минобороны, закон формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военных – до, во время и после прохождения службы.