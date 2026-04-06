Неделя под ударами: 2800 дронов и 1350 авиабомб РФ по всей Украине

За последнюю неделю российские войска применили против Украины более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет разных типов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он напомнил, что россияне ночью атаковали ударными дронами Одессу, в результате чего повреждены жилые дома и детский сад, районная электроподстанция.

"По состоянию на данный момент, к сожалению, известно, что три человека были убиты этой атакой и среди них ребенок – всего два года ему было. Мои искренние соболезнования родным и близким. Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года", – сказал Зеленый.

Кроме того, были удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях.

По словам президента, Украине вместе с партнерами нужно вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбитых дронов и ракет каждый раз становился выше.

"Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. Россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу общую защиту", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 141 ударным БПЛА. Силы ПВО обезвредили 114 беспилотников. Есть попадание на 17 локациях.

В частности, оккупанты атаковали Одессу. Из-за вражеского удара погибли 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 лет, а также 53-летняя женщина. Среди пострадавших – беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.