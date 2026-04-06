19:25  06 квітня
Дівчина влаштувала стрілянину в центрі Луцька
16:47  06 квітня
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
16:23  06 квітня
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
06 квітня 2026, 21:23

В Україні посилять боротьбу з "Шахедами"

06 квітня 2026, 21:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Літаки та гелікоптери можна буде швидше адаптувати до потреб сучасної війни. Це дозволить посилити можливості авіації у відбитті повітряних атак РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

За його словами, оновлений підхід передбачає можливість швидше встановлювати додаткове озброєння, засоби зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без довготривалих погоджень технічної документації.

Також розширили коло виконавців таких робіт. Відтепер дообладнання авіаційної техніки зможуть здійснювати не лише виробники обладнання і профільні спеціалісти, а й безпосередньо військові частини, які експлуатують цю техніку.

"У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба", – наголосив Федоров.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у Збройних силах України впроваджуватимуть вертикаль цифрових офіцерів, які будуть провідниками інновацій та змін.

війна Міноборони авіація Федоров Михайло Альбертович ППО
Тиждень під ударами: 2800 дронів і 1350 авіабомб РФ по всій Україні
06 квітня 2026, 14:56
Сили ППО знешкодили 114 російських безпілотників: є влучання на 17 локаціях
06 квітня 2026, 08:29
Втрати росіян станом на 6 квітня: Генштаб оновив дані
06 квітня 2026, 07:18
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
$20 тисяч за втечу з України: на Харківщині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон
06 квітня 2026, 22:15
Україна запропонувала Росії енергетичне перемир'я
06 квітня 2026, 21:52
Бізнес-спільнота закликає депутатів підтримати законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення рівних умов конкуренції
06 квітня 2026, 21:02
Сильний град засипав Київ
06 квітня 2026, 20:59
У нас накопичилося купа домашніх завдань, невирішення яких може дійсно привести країну до катастрофи
06 квітня 2026, 20:15
У Києві жінку пограбував чоловік із іграшковим пістолетом
06 квітня 2026, 19:49
Дівчина влаштувала стрілянину в центрі Луцька
06 квітня 2026, 19:25
Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
06 квітня 2026, 18:50
Як зрозуміти свої емоції: експерти розповіли, як розпізнати стрес
06 квітня 2026, 18:45
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
