В Україні посилять боротьбу з "Шахедами"

Літаки та гелікоптери можна буде швидше адаптувати до потреб сучасної війни. Це дозволить посилити можливості авіації у відбитті повітряних атак РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

За його словами, оновлений підхід передбачає можливість швидше встановлювати додаткове озброєння, засоби зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без довготривалих погоджень технічної документації.

Також розширили коло виконавців таких робіт. Відтепер дообладнання авіаційної техніки зможуть здійснювати не лише виробники обладнання і профільні спеціалісти, а й безпосередньо військові частини, які експлуатують цю техніку.

"У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба", – наголосив Федоров.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у Збройних силах України впроваджуватимуть вертикаль цифрових офіцерів, які будуть провідниками інновацій та змін.