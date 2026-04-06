В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных

В одной из частей оказалось около 2000 человек, которые, по предварительным данным, не могут выполнять боевые задания по состоянию здоровья

Об этом сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью "РБК-Украина", передает RegioNews.

Пока не разглашают название и расположение подразделения, однако масштабы ситуации нуждаются в привлечении командования Сухопутных войск.

Решетилова отметила необходимость детального расследования:

"Нужно полноценно изучить вопрос, как так случилось, на каком этапе пошло это массовое нарушение. Это этап ТЦК, ВЛК, это уже воинская часть, было ли решение принято где-то выше".

Решетилова подчеркнула, что этот случай невозможно просто констатировать как факт, ведь речь идет о мобилизации двух тысяч непригодных к службе людей.

"Вопрос в том, как это стало возможным в принципе", – подытожила она.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации. Также он отметил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.

