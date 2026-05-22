Продавали пол тонны взрывчатки: двум военным объявлено подозрение в масштабной схеме сбыта оружия

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум военнослужащим по делу о незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, участники организованной группы пытались сбыть гранаты и пластическую взрывчатку на общую сумму 88 тысяч долларов США. Ранее в этом производстве подозрение уже получили три человека.

В ходе расследования установлена причастность еще двух военных, участвовавших в незаконном завладении оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами для последующей продажи.

Следствие установило, что сообщники приобрели и хранили 500 кг взрывчатого вещества на территории Харьковской области, а затем передали его для транспортировки в Киев и последующего сбыта.

Двум военнослужащим инкриминируют незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами в составе организованной группы.

Кроме того, одному из ранее подозреваемых военных также инкриминируют самовольное уход из воинской части в условиях военного положения.

Напомним, что в ноябре прошлого года правоохранители задержали полковника и двух военнослужащих . Они подозреваются в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов.