В Виннице произошло нападение на группу оповещения во время проверки документов. Гражданский ударил ножом двух военнослужащих ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел во время совместных мер ТЦК и полиции. Когда военные остановили прохожего для проверки документов, тот получил нож и нанес им ранения.

Как выяснилось, мужчина является нарушителем правила военного учета с 2025 года.

Обоих пострадавших военнослужащих госпитализировали. Один из них находится в реанимации в состоянии средней тяжести, состояние другого медики оценивают как удовлетворительное.

На месте работают правоохранители, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств нападения.

Напомним, мужчину, подозреваемого в убийстве работника ТЦК во Львове, отправили под стражу без права на залог.