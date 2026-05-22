В Киевской области братья-врачи торговали фиктивной инвалидностью для выезда за границу

В Киевской области двое братьев-близнецов, работавших врачами в медучреждениях Киева и Николаева, наладили бизнес на оформлении фиктивной инвалидности

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям-близнецам – врачам медучреждений Киева и Николаева, которые организовали схему незаконного выезда мужчин за границу из-за оформления фиктивной инвалидности.

По данным следствия, медики обещали "решить вопрос" из-за связей в медицинских экспертных комиссиях. За деньги они должны обеспечить внесение ложных данных в медицинские документы и установление группы инвалидности без законных оснований, что давало возможность выезда за пределы Украины во время военного положения.

Стоимость таких услуг составляла от 18 до 20 тысяч долларов США. Средства передавали по частям - авансом и после оформления документов.

В марте 2026 года врач из столицы получил первый транш в 3 тысячи долларов США, когда передавали следующую часть денег – правоохранители задержали обоих братьев. В ходе обыска у медика из Николаева изъяли ранее полученные средства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, которые могли воспользоваться схемой.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

