12:46  22 мая
На Львовщине женщина 8 лет жила с термометром в теле – ее прооперировали
10:54  22 мая
В Полтавской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб
08:57  22 мая
В Винницкой области пьяная женщина ударила 17-летнюю дочь ножом в спину
UA | RU
UA | RU
22 мая 2026, 16:17

В Киевской области братья-врачи торговали фиктивной инвалидностью для выезда за границу

22 мая 2026, 16:17
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Киевской области двое братьев-близнецов, работавших врачами в медучреждениях Киева и Николаева, наладили бизнес на оформлении фиктивной инвалидности

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям-близнецам – врачам медучреждений Киева и Николаева, которые организовали схему незаконного выезда мужчин за границу из-за оформления фиктивной инвалидности.

По данным следствия, медики обещали "решить вопрос" из-за связей в медицинских экспертных комиссиях. За деньги они должны обеспечить внесение ложных данных в медицинские документы и установление группы инвалидности без законных оснований, что давало возможность выезда за пределы Украины во время военного положения.

Стоимость таких услуг составляла от 18 до 20 тысяч долларов США. Средства передавали по частям - авансом и после оформления документов.

В марте 2026 года врач из столицы получил первый транш в 3 тысячи долларов США, когда передавали следующую часть денег – правоохранители задержали обоих братьев. В ходе обыска у медика из Николаева изъяли ранее полученные средства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, которые могли воспользоваться схемой.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, что ДБР сообщило о подозрении трем военнослужащим, пытавшимся уволиться со службы, используя фиктивные документы об инвалидности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Киевская область Николаевская область инвалидность
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Кровавая атака на Марганец: российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль, 13 раненых
22 мая 2026, 18:12
Избиение ветерана в Киеве: в ТЦК сделали заявление
22 мая 2026, 17:55
Полиция Черкасс выясняет обстоятельства конфликта между подростками
22 мая 2026, 17:49
По 12 лет заключения: суды вынесли суровые приговоры двум насильникам несовершеннолетних
22 мая 2026, 17:40
Драка между подростками в Харьковской области: полиция открыла уголовное производство
22 мая 2026, 17:28
Снабжали опасные сухпайки для ВСУ на 71 млн грн: суд избрал меры пресечения подозреваемым
22 мая 2026, 16:59
В Харьковской области осудили предателя, который наводил удары РФ и пытался сжечь авто ВСУ
22 мая 2026, 16:46
Смертельное ДТП в Киевской области: грузовик насмерть переехал пенсионерку
22 мая 2026, 16:35
Обстрел Полтавщины: россияне попали в предприятия Миргородского и Кременчугского районов
22 мая 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »