В одній із частин виявили 2000 непридатних до бойових завдань військових

В одній із частин опинилося близько 2000 осіб, які, за попередніми даними, не можуть виконувати бойові завдання за станом здоров'я

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю "РБК-Україна", передає RegioNews.

Наразі не розголошують назву та розташування підрозділу, проте масштаби ситуації потребують залучення командування Сухопутних військ.

Решетилова наголосила на необхідності детального розслідування:

"Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище".

Військовий омбудсмен підкреслила, що такий випадок неможливо просто констатувати як факт, оскільки мова йде про мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

"Питання в тому, як це стало можливим в принципі", – додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

