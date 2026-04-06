06 квітня 2026, 07:56

В одній із частин виявили 2000 непридатних до бойових завдань військових

06 квітня 2026, 07:56
Ілюстративне фото: biz.today.ua
В одній із частин опинилося близько 2000 осіб, які, за попередніми даними, не можуть виконувати бойові завдання за станом здоров'я

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю "РБК-Україна", передає RegioNews.

Наразі не розголошують назву та розташування підрозділу, проте масштаби ситуації потребують залучення командування Сухопутних військ.

Решетилова наголосила на необхідності детального розслідування:

"Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище".

Військовий омбудсмен підкреслила, що такий випадок неможливо просто констатувати як факт, оскільки мова йде про мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

"Питання в тому, як це стало можливим в принципі", – додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
