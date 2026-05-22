Смертельное ДТП в Киевской области: грузовик насмерть переехал пенсионерку

Авария произошла 21 мая в городе Василькове. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция в Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 48-летний водитель грузового автомобиля DAF наехал на 80-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ее госпитализировали с травмами, однако, к сожалению, она не выжила.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

