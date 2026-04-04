19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
17:37  05 апреля
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
14:15  05 апреля
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2026, 19:08

Антисанитария и издевательства: Лубинец рассказал о вопиющих нарушениях в Ужгородском ТЦК

Фото: Дмитрий Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал о неудовлетворительных выводах мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП

Об итогах мониторинга омбудсман сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мониторинговый визит совершил представитель омбудсмана на Закарпатье Андрей Крючков. Проверка зафиксировала факты незаконного содержания в течение нескольких недель и даже месяцев, а также антисанитарию и игнорирование болезней.

"Несмотря на препятствования со стороны чиновников, удалось зафиксировать вопиющие нарушения. Здесь люди находились неделями – зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео – ветеран, демонстрирующий удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту. Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40-60 человек – только 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют доказательства организации питания. Полная антисанитария – один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье", – рассказал Лубинец.

Также выявили игнорирование очевидных болезней. В частности, в ТЦК продолжали содержать мужчину с явным физическим недостатком. Лишь после обращения представителей омбудсмана ему вызвали скорую и госпитализировали с угрозой жизни.

"Если в ближайшее время не будут внесены кардинальные изменения в систему мобилизационных процессов, а работники ТЦК и СП не будут нести жесткой юридической ответственности за незаконные действия – ситуация будет только ухудшаться. Мы и дальше будем видеть конфликты между гражданами и работниками ТЦК и СП, ведь обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции", – заявил омбудсман.

По результатам визита направлено заявление о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146, 127, 344 и 426-1 УКУ.

Ранее сообщалось, что в Запорожье судили военного ТЦК за пособничество в получении взятки. Ему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили с испытательным сроком 3 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »