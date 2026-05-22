Правоохранители ликвидировали подпольный цех "левых" батарей, обманывавших украинцев
Во Львовской области правоохранители прекратили деятельность группы, которая наладила серийное производство фальсифицированных батареек под торговой маркой DURACELL
Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .
Правоохранители сообщили о подозрении трем участникам группы, которые, по данным следствия, организовали во Львовской области изготовление и продажу фальсифицированных батареек с незаконным использованием торговой марки DURACELL .
Им инкриминируют незаконное использование знака для товаров и услуг, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее правообладателю материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 УК Украины).
Установлено, что в течение 2024-2025 годов подозреваемые импортировали в Украину более 1,4 млн немаркированных батареек. В дальнейшем с помощью специального оборудования на них наносили обозначения известных торговых марок, в частности DURACELL , и продавали как оригинальную продукцию на территории Украины.
По предварительным данным, только знак для товаров и услуг Duracell незаконно нанесли по меньшей мере на 119,2 тыс. батареек. Сумма ущерба правообладателю превышает 5 млн грн.
Уголовное производство расследуется, в частности, по обращению американской компании DURACELL BATTERIES BVBA.
