Правоохранители ликвидировали подпольный цех "левых" батарей, обманывавших украинцев

Фото: Офис Генерального прокурора

Во Львовской области правоохранители прекратили деятельность группы, которая наладила серийное производство фальсифицированных батареек под торговой маркой DURACELL

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

Правоохранители сообщили о подозрении трем участникам группы, которые, по данным следствия, организовали во Львовской области изготовление и продажу фальсифицированных батареек с незаконным использованием торговой марки DURACELL .

Им инкриминируют незаконное использование знака для товаров и услуг, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее правообладателю материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 УК Украины).

Установлено, что в течение 2024-2025 годов подозреваемые импортировали в Украину более 1,4 млн немаркированных батареек. В дальнейшем с помощью специального оборудования на них наносили обозначения известных торговых марок, в частности DURACELL , и продавали как оригинальную продукцию на территории Украины.

По предварительным данным, только знак для товаров и услуг Duracell незаконно нанесли по меньшей мере на 119,2 тыс. батареек. Сумма ущерба правообладателю превышает 5 млн грн.

Уголовное производство расследуется, в частности, по обращению американской компании DURACELL BATTERIES BVBA.

