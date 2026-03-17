$7 тисяч за "тиху" службу: ДБР викрило схему в Нацгвардії

Працівники ДБР спільно і з СБУ викрили переведення військових Нацгвардії на небойові посади за гроші

За даними слідства, до схеми причетні колишній військовий, який нині перебуває на пенсії, а також двоє чинних військовослужбовців Нацгвардії. Вони підшуковували військових, які з різних причин хотіли змінити місце служби, та пропонували "вирішити питання" за винагороду.

Зокрема, один із військовослужбовців після поранень на фронті мав конфлікт із командиром через відмову надати відпустку для лікування. Він прагнув перевестися до іншої частини у Києві, щоб мати змогу проходити медичні обстеження.

Дізнавшись про ситуацію, колишній військовий запропонував йому допомогу за гроші та залучив до реалізації двох діючих нацгвардійців. За свої "послуги" фігуранти визначили суму у 6 тисяч доларів США. Згодом вони вимагали ще тисячу доларів, пояснюючи це додатковими витратами.

Після отримання коштів учасники схеми почали оформлювати переведення військовослужбовця до однієї з частин у столиці.

Правоохоронці задокументували обидва епізоди передачі грошей, а також подальший рух і розподіл коштів між учасниками.

Усім фігурантам повідомлено про підозру.

