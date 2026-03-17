17 березня 2026, 08:22

$7 тисяч за "тиху" службу: ДБР викрило схему в Нацгвардії

Фото: ДБР
Працівники ДБР спільно і з СБУ викрили переведення військових Нацгвардії на небойові посади за гроші

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми причетні колишній військовий, який нині перебуває на пенсії, а також двоє чинних військовослужбовців Нацгвардії. Вони підшуковували військових, які з різних причин хотіли змінити місце служби, та пропонували "вирішити питання" за винагороду.

Зокрема, один із військовослужбовців після поранень на фронті мав конфлікт із командиром через відмову надати відпустку для лікування. Він прагнув перевестися до іншої частини у Києві, щоб мати змогу проходити медичні обстеження.

Дізнавшись про ситуацію, колишній військовий запропонував йому допомогу за гроші та залучив до реалізації двох діючих нацгвардійців. За свої "послуги" фігуранти визначили суму у 6 тисяч доларів США. Згодом вони вимагали ще тисячу доларів, пояснюючи це додатковими витратами.

Після отримання коштів учасники схеми почали оформлювати переведення військовослужбовця до однієї з частин у столиці.

Правоохоронці задокументували обидва епізоди передачі грошей, а також подальший рух і розподіл коштів між учасниками.

Усім фігурантам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині військові підробили довідки про хворих родичів для звільнення зі служби. Правоохоронці завершили розслідування у справі, обвинувальні акти скеровані до суду.

ДБР СБУ військовий схема Нацгвардія гроші переведення військових
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
