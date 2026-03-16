16 марта 2026, 20:50

Забрал у государства почти миллион: во Львовской области военный подделал документы о боевом ранении

16 марта 2026, 20:50
Фото: из открытых источников
Во Львовской области разоблачили военного, который незаконно получал виде государства выплаты. Оказалось, он подделал документы о боевом ранении

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В октябре 2023 года солдат-сапер во Львовской области был уволен со службы по состоянию здоровья. После этого он не участвовал в боевых действиях и не получал никаких ранений.

Однако мужчина подал в военно-врачебную комиссию поддельную справку якобы от командира воинской части. На ее основании в медицинские документы внесли недостоверные сведения об участии в боевых действиях и связи заболевания с защитой Родины.

"В дальнейшем он использовал эти документы для установления ІІ группы инвалидности и обратился в ТЦК и СП с заявлением о выплате единовременного денежного пособия. В июне 2024 года на основании представленных материалов Министерство обороны Украины выплатило ему более 805 тыс. грн", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

