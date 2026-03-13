14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 14:16

На Кировоградщине бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн

13 марта 2026, 14:16
Фото: Прокуратура Украины
В Кировоградской области разоблачена организованная схема присвоения средств воинской части. Сообщено о подозрении бывшему командиру взвода технического обеспечения и трем военнослужащим

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что им инкриминируется злоупотребление служебным положением, организация и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана, совершенные организованной группой в условиях военного положения.

Разоблачение состоялось в рамках программы "Коррупционные выплаты", направленной на выявление незаконных действий при начислении денежного довольствия военнослужащим.

По данным следствия, один из военнослужащих организовал схему и привлек к ней командира взвода и еще двух сослужащих.

Командир взвода скрывал фактическое отсутствие военных в части и подавал рапорты с ложными сведениями о якобы их пребывании на службе и выполнении задач в районе боевых действий. На основании этих документов издавались приказы о выплате денежного довольствия и дополнительного вознаграждения.

По версии следствия, с сентября 2023 по март 2025 года участники схемы незаконно получили более 620 тыс. грн, которые распределили между собой.

Напомним, в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен. В результате было присвоено 133 тонны бензина и более 364 тонн дизеля на сумму 22 млн. грн.

Кировоградская область схема мошенничество фиктивная служба выплаты прокуратура подозрение
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
