Фото: Прокуратура Украины

В Кировоградской области разоблачена организованная схема присвоения средств воинской части. Сообщено о подозрении бывшему командиру взвода технического обеспечения и трем военнослужащим

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что им инкриминируется злоупотребление служебным положением, организация и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана, совершенные организованной группой в условиях военного положения.

Разоблачение состоялось в рамках программы "Коррупционные выплаты", направленной на выявление незаконных действий при начислении денежного довольствия военнослужащим.

По данным следствия, один из военнослужащих организовал схему и привлек к ней командира взвода и еще двух сослужащих.

Командир взвода скрывал фактическое отсутствие военных в части и подавал рапорты с ложными сведениями о якобы их пребывании на службе и выполнении задач в районе боевых действий. На основании этих документов издавались приказы о выплате денежного довольствия и дополнительного вознаграждения.

По версии следствия, с сентября 2023 по март 2025 года участники схемы незаконно получили более 620 тыс. грн, которые распределили между собой.

Напомним, в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен. В результате было присвоено 133 тонны бензина и более 364 тонн дизеля на сумму 22 млн. грн.