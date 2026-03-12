11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 11:51

13 миллионов украинцев получат по 1500 грн: Зеленский анонсировал новые выплаты

12 марта 2026, 11:51
Фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые программы государственной поддержки украинцам

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о специальных доплатах для пенсионеров и получателей социальной помощи, а также о компенсации расходов на горючее.

Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами правительства было договорено подготовить несколько программ поддержки населения.

В частности, Министерству социальной политики поручено разработать программу специальных выплат, которые планируется ввести уже в апреле. Доплату в 1500 гривен получат не менее 13 миллионов украинцев – пенсионеры и люди, получающие социальную помощь.

"Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна", – отметил президент.

Кроме того, Министерству экономики и Министерству энергетики поручено подготовить программу поддержки для людей, испытывающих давление из-за роста цен на топливо. Это связано с дестабилизацией топливного рынка на фоне ситуации вокруг Ирана и сокращением поставок нефти на мировой рынок.

По словам Зеленского, программа будет касаться потребителей дизельного горючего, бензина и автомобильного газа. Поддержка будет работать через систему кэшбека, что позволит компенсировать часть расхода топлива.

Президент поручил правительству в ближайшее время разработать детали программ и представить их общественности.

Напомним, ранее 14 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка".

О программе "Зимняя поддержка"

Программа "Зимняя поддержка" (ранее – "Зимняя єПоддержка") была введена правительством Украины в декабре 2024 года с целью помощи гражданам в сложный зимний период. Ее реализует Министерство социальной политики совместно с Минцифры через приложение "Дия".

Основная идея программы – поддержать население при росте расходов на коммунальные услуги, лекарства и базовые нужды, а также стимулировать внутреннюю экономику.

Кабмин Украина украинцы выплаты бензин пенсионеры Зеленский Владимир поддержка соцвыплаты
